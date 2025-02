Vacanze italiane per Leonardo DiCaprio, sul Garda con Vittoria Ceretti

La storia d'amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti non solo prosegue, ma si fa sempre più seria. A fine 2023 l'attore di "Wolf of Wall Street" aveva approfittato di una vacanza a Londra per presentare la modella italiana alla famiglia, e il gruppetto è stato avvistato per le vie della città durante lo shopping. Lei si è lasciata alle spalle il matrimonio con il dj Matteo Milleri, che aveva sposato nel 2020, lui è passato da un flirt all'altro da Gisele Bundchen a Bar Refaeli fino a Camilla Morrone, e adesso sembra ormai disposto a mettere da parte la sua "regola dei 25 anni", dopo che la top model ha soffiato su 26 candeline. Pare poi che alla festa per i 50 anni della star del cinema, la modella si sia comportata da "padrona di casa". Inoltre dopo il party è partita per Cabo San Lucas insieme al divo, alla madre di lui e al suo compagno. Anche lei del resto ha presentato il divo alla famiglia. Nell'estate 2024 i due sono stati paparazzati in tour per il Mediterraneo, tra Costiera amalfitana, Capri e Costa Smeralda.