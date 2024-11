La collaborazione è "never ending": Martin lo chiama di nuovo per "Killers of the Flower Moon" accanto a Robert De Niro, che a sua volta lo aveva scelto diciassettenne per "Voglia di Ricominciare" (This Boy's Life) nel ruolo di un un giovane con un patrigno violento. A questo punto DiCaprio ha il lusso della scelta: gira "Inception" (2010) di Christopher Nolan, "Django Unchained" (2012) e "The Wolf of Wall Street" (2013), che gli vale un'altra nomination.