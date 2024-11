Nozze imminenti o meno, quello tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti non è un amore passeggero. Pare che alla festa per i 50 anni dell'attore la modella si sia comportata da "padrona di casa". Inoltre dopo il party è partita per Cabo San Lucas insieme al divo, alla madre di lui e al suo compagno, che aveva già conosciuto a Londra. Anche lei del resto ha presentato il divo alla famiglia. Ma a sorprendere più di tutto è il fatto che Vittoria abbia spento 26 candeline e il rapporto con Leo sia ancora in piedi. Leggenda vuole infatti che, al compimento del 25esimo anno, le partner della star di Hollywood vengano scaricate. E' stato così per tutte, da Gisele Bundchen a Bar Refaeli fino a Camilla Morrone. Ma ora la musica è cambiata.