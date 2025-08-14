Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza

"Ogni invitato è stato perquisito e identificato", ha rivelato una fonte a "Daily Mail. Il testimone ha sottolineato che il controllo faceva parte delle normali procedure di sicurezza della festa e non di un'indagine specifica. Durante l'estate, DiCaprio ha partecipato ad altri eventi di alto profilo, tra cui il Summer Gala organizzato da Gala One a luglio a Saint-Tropez, insieme a Ceretti, Natasha Poonawalla, Christian Louboutin e Jamie Foxx.