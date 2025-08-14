Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza

Fotogallery - Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme, ecco le foto
Il divo bloccato dalla Guardia Civil a luglio poco prima di partecipare a una festa privata
Cannes 78: Leonardo DiCaprio superstar nella serata di apertura del Festival del cinema © Afp
Un incontro ravvicinato con la polizia ha rovinato le vacanze a Ibiza di Leonardo DiCaprio. L'attore è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil, a pochi passi da una villa dove si stava recando con altre celebrità per una festa privata organizzata dal cantante spagnolo Arón Piper.
L'accaduto, avvenuto il mese scorso, ha guadagnato attenzione solo ora grazie alla diffusione di un video che è rapidamente diventato virale. Nel breve filmato si può vedere DiCaprio in fila con la compagna Vittoria Ceretti e altre decine di persone, in attesa di essere perquisiti dagli agenti. Secondo quanto riportato da testimoni citati dai media spagnoli, la Guardia Civil ha richiesto il documento d'identità all'attore, che non era stato riconosciuto, ma ha mantenuto un atteggiamento calmo e collaborativo.
"Ogni invitato è stato perquisito e identificato", ha rivelato una fonte a "Daily Mail. Il testimone ha sottolineato che il controllo faceva parte delle normali procedure di sicurezza della festa e non di un'indagine specifica. Durante l'estate, DiCaprio ha partecipato ad altri eventi di alto profilo, tra cui il Summer Gala organizzato da Gala One a luglio a Saint-Tropez, insieme a Ceretti, Natasha Poonawalla, Christian Louboutin e Jamie Foxx.
