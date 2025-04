Quindi l'attore ha ricordato l'incontro con Papa Francesco: "Durante le riprese del mio documentario "Before the Flood" nel 2016, ho avuto l'onore di incontrare Papa Francesco per una conversazione sull'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Quell'esperienza è stata illuminante, profondamente toccante e stimolante. Nel 2023, Papa Francesco ha ampliato la Laudato Si' con la pubblicazione dell'Esortazione Apostolica Laudate Deum sulla crisi climatica. In essa, ha rinnovato il suo appello a un'azione climatica immediata e decisa, ricordandoci che "siamo parte della Natura, inclusi in essa e quindi in costante interazione con essa", e che non dobbiamo guardare il mondo dall'esterno, ma dall'interno".

Infine Leonardo DiCaprio conclude: "Papa Francesco è stato uno dei più straordinari leader spirituali del nostro tempo. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti in tutto il mondo. Che riposi in pace".