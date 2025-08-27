Fiorello nonno, le tenere immagini con il nipotino al mare

Con le sue figlie Fiorello ha un rapporto di grande complicità. Angelica è stata ospite anche in due occasioni del programma tv che ha condotto fino al 2024. Olivia invece non è figlia del conduttore, ma è nata da una precedente relazione di Susanna Biondo. "Non sono il suo papà naturale, sono il suo papà frizzante" ha scherzato tempo fa in un'intervista, a proposito del suo rapporto con la ragazza. A testimonianza di quanto il loro legame sia profondo basti pensare che in occasione delle nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, la ragazza ha voluto essere accompagnata all'altare dal padre biologico Odoardo Testa, e da Fiorello che lei considera come un vero genitore. "Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia" ha detto lo showman.