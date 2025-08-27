Fiorello nonno, le tenere immagini con il nipotino al mare

© Chi
Lo showman paparazzato in vacanza con la moglie Susanna e le figlie Angelica e Olivia, mamma da pochi mesi
Prima vacanza da nonno per Fiorello, paparazzato dal settimanale Chi in vacanza in Sardegna mentre coccola il nipotino. Il bebè in acqua sgambetta felice e il conduttore si gode questi attimi indimenticabili. In spiaggia con loro a Santa Margherita di Pula ci sono anche Susanna Biondo, moglie dello showman e suo braccio destro, e le figlie Angelica e Olivia, che da pochi mesi è diventata mamma.
Fiorello è pazzo del nipotino e in spiaggia si gode ogni attimo. Lo prende in braccio e lo porta a fare il bagnetto poi, al momento di lasciare la spiaggia, si incarica di portare borse e accessori mentre sua moglie spinge il passeggino. Con loro in riva al mare c'era anche la figlia Angelica, 19 anni, con cui il conduttore ha un rapporto bellissimo dimostrato anche dal bacio che si scambiano a favore di flash. Olivia invece li aspetta a casa perché, come racconta il settimanale Chi, preferisce raggiungere la riva solo di pomeriggio.
Con le sue figlie Fiorello ha un rapporto di grande complicità. Angelica è stata ospite anche in due occasioni del programma tv che ha condotto fino al 2024. Olivia invece non è figlia del conduttore, ma è nata da una precedente relazione di Susanna Biondo. "Non sono il suo papà naturale, sono il suo papà frizzante" ha scherzato tempo fa in un'intervista, a proposito del suo rapporto con la ragazza. A testimonianza di quanto il loro legame sia profondo basti pensare che in occasione delle nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, la ragazza ha voluto essere accompagnata all'altare dal padre biologico Odoardo Testa, e da Fiorello che lei considera come un vero genitore. "Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia" ha detto lo showman.
Olivia si è sposata a ottobre 2024 a Venezia e a gennaio ha dato alla luce il suo primogenito. La famiglia ha voluto vivere il momento con grande discrezione e non hanno nemmeno rivelato il nome del piccolino. Il rispetto della privacy per Fiorello è fondamentale e quello che succede lontano dalle telecamere preferisce tenerlo il più possibile riservato.
