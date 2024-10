Rosario Fiorello show alle nozze della figlia Olivia Testa

Rosario Fiorello ha accompagnato all’altare Olivia Testa, figlia della moglie Susanna Biondo, insieme al padre della ragazza, Edoardo Testa. Una cerimonia emozionante per il conduttore tv che ha improvvisato uno show speciale per il party intonando “Non sarà un’avventura” per i due sposi. Le nozze tra Olivia e Ansperto Radice Fossati Confalonieri, da cui aspetta un bambino, si sono svolte a Venezia nella splendida cornice del Canal Grande.