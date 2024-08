Fiorello irriconoscibile in Sardegna con la barba bianca

Fiorello si sta godendo le meritate vacanza con la famiglia e a quanto pare si è preso non solo una pausa dalla tv ma anche dal barbiere. Con una barba folta e canuta e i capelli lunghi e così brizzolati non si era mai visto. Tanto che sui social i follower si scatenano tra chi lo paragona a Tom Hanks in "Cast Away" e chi a Flavio Briatore c'è anche chi si lancia in un fotomontaggio con il conduttore siciliano e Francesco Paolantoni.