Fiorello protagonista del video dei The Kolors: fa rivivere il Karaoke

In piazza San Silvestro a Roma i The Kolors hanno girato il nuovo videoclip di "Karma".

Tgcom24

Il video fa rivivere il Karaoke "Ci vediamo tutti in Piazza del Popolo per il video di Karma", aveva detto Stash, chiamando a raccolta i suoi fan lunedì 13 maggio dai suoi social. A Roma la band ha ricreato così il palco rosso del "Karaoke", programma cult di Fiorello, a lungo andato in onda su Italia 1. Il conduttore siciliano ha improvvisato una puntata con Antonio Fiordispino che ha interpretato un concorrente. "Ci divertiamo, sto qui fino alle nove e mezza, tanto cosa vado a fare a casa?", ha scherzato Fiorello con Stash.

Il tour europeo The Kolors continuano la loro inarrestabile cavalcata. Dopo il successo della grande festa del Mediolanum Forum di Assago, la band ha annuncito il suo primo tour europeo: "The Kolors European Tour 2024/25" parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee. Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio.