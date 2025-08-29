“L’attrice, 58 anni, sposerà nei prossimi mesi il collega, 78 anni. Un amore nato ventotto anni fa e vissuto per anni in case separate” aveva scritto il settimanale “Chi” lanciando l’indiscrezione. “Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, aveva detto Benedicta a “Verissimo”. “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità” ha aggiunto.