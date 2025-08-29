Stanno insieme da quasi 30 anni e non volevano si sapesse del sì
Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto a Roma. La coppia che sta insieme da quasi 30 anni non voleva si sapesse del sì, tanto che pochi giorni fa la Boccoli aveva smentito la notizia delle nozze che iniziava a circolare. Ora è la stessa Benedicta a pubblicare sui social con grande gioia gli scatti con il marito.
“Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! – ha scritto Benedicta Boccoli postando le prime foto con il marito Maurizio Micheli - Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: ‘L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!’”. Lei ha indossato per la cerimonia in Comune una camicia-giacca in pizzo bianco e un paio di jeans, lui un completo scuro con cravatta azzurro-blu.
Dovevano rimanere top secret fino alla fine. Per questo Benedicta Boccoli aveva smentito in tv l’indiscrezione sulle nozze con Maurizio Micheli. “Ma no, che matrimonio, è troppo presto: in fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo” aveva detto cercando di confondere le acque.
“L’attrice, 58 anni, sposerà nei prossimi mesi il collega, 78 anni. Un amore nato ventotto anni fa e vissuto per anni in case separate” aveva scritto il settimanale “Chi” lanciando l’indiscrezione. “Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, aveva detto Benedicta a “Verissimo”. “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità” ha aggiunto.
Maurizio Micheli è al suo secondo sì. In passato è stato sposato con Daniela Nobili e dal loro matrimonio è nato Guido. Ora è anche nonno di due nipoti. Micheli ha conosciuto Benedicta Boccoli nel 1994: hanno recitato insieme nella commedia musicale “Buonanotte Bettina”, da lì è iniziata la loro collaborazione artistica ed è sbocciato l’amore.
© spy
© spy
Commenti (0)