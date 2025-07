la settimana delle stelle

E' arrivata definitivamente al capolinea la storia d'amore di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, l'avvocato dell'attore ha confermato la fine della relazione. Emessa la sentenza di divorzio anche per Chiara Ferragni e Fedez, della quale sono stati resi noti alcuni dettagli. Ma se alcune love story finiscono, altrettante procedono a meraviglia. C'è ad esempio quella di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera che attraversa l'estate a vele spiegate. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si avviano verso il sì, dopo che il calciatore ha fatto la sua proposta all'influencer. Anche tra Can Yaman e Sara Bluma le cose sono serie e i fiori d'arancio sono in vista.