La rabbia e gli attacchi di panico Quella di Chiara Nasti ha tutta l'apparenza di una vita perfetta, con un lavoro di successo che la gratifica, un marito come Mattia Zaccagni e i due figli, Thiago (nato a novembre 2022) e Dea (che sta per compiere un anno). Eppure non è tutto oro quello che luccica. "Nonostante intorno ci fossero persone che mi ricordassero 'hai una famiglia bellissima', 'non ti manca proprio niente'... ma il mio problema sapevo non fosse quello. Probabilmente mi ero persa sicuramente qualcosa". Tutto sembrava perfetto ma qualcosa non andava: "Io proprio non potevo arrendermi, i bimbi e sola in un'altra città. Tutto veloce. Tutto in confusione. E poi c’era la mia rabbia il mio scoppiare per ogni singola cosa che mi faceva credere di esser matta e infatti sono subentrati i primi attacchi di panico". Soprattutto la seconda maternità è stata sfidante: "C’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa... io l’ho fatto per un mese post parto ero sfinita e non dormivo mai... e mi sentivo così sola emotivamente", prosegue l'influencer.