Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Ecco tutti gli indizi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi? Loro non ne parlano, ma ai follower gli indizi non sono sfuggiti e il gossip sulla rottura tra l'influencer e il calciatore è esploso. Lei è partita per Dubai con la sorella e qualche amica ma del marito non c'è nemmeno l'ombra. Inoltre ha postato nelle storie un messaggio ricevuto dal suo personal trainer che la invitava a non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e ad accettare il fatto di non poter controllare tutto. Tutto fa pensare che con il giocatore della Lazio ci sia maretta e che i due, marito e moglie dall'estate 2023, siano prossimi all'addio.