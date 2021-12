Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fanno coppia, ecco la prima foto insieme

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni escono allo scoperto Instagram 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Chiara Nasti instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Già da qualche mese il gossip li voleva in coppia, ma Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto la strada della discrezione per vivere il loro amore. Alla fine però sono usciti allo scoperto con uno scatto postato sui social di lei. Stanno insieme da giugno e sono felici, come dimostrano i loro sorrisi e gli sguardi luminosi.