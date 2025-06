Mattia Zaccagni, festa di compleanno con Chiara Nasti a Ibiza

Il dress code per il party di Mattia Zaccagni accompagnato dalla moglie Chiara Nasti era rigorosamente bianco. Il calciatore ha sfoggiato un completo estivo casual ma elegante, mentre l’influencer ha catturato l’attenzione con un outfit vedo-non vedo perfetto per l’occasione. In una location affacciata sul mare, decorata con luci soffuse, spiccavano dettagli floreali bianchi e una lunga tavolata all’aperto per la cena sotto le stelle. Durante la serata, sono stati condivisi sui social numerosi video e foto che raccontano brindisi e balli fino a tarda notte.