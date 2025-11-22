la settimana delle stelle

Delia Duran incinta e Alex Belli condividono le foto del gender reveal
Dalle prime foto con il pancione nudo di Raffaella Fico al discorso pubblico di Kate Middleton
Dalle prime foto con il pancione nudo di Raffaella Fico al discorso pubblico di Kate Middleton a due anni di distanza dalla diagnosi di cancro, passando per le nozze di Ilary Blasi, dopo il divorzio da Totti. E poi e nuove paparazzate di Maria Elena Boschi con il nuovo compagno, ma c’è anche la vittoria di Fedez in King League, il gender reveal di Delia Duran e i racconti matrimoniali di Kate Middleton. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…
