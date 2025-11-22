la settimana delle stelle

Dalle prime foto con il pancione nudo di Raffaella Fico al discorso pubblico di Kate Middleton a due anni di distanza dalla diagnosi di cancro, passando per le nozze di Ilary Blasi, dopo il divorzio da Totti. E poi e nuove paparazzate di Maria Elena Boschi con il nuovo compagno, ma c’è anche la vittoria di Fedez in King League, il gender reveal di Delia Duran e i racconti matrimoniali di Kate Middleton. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…