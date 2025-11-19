Poi ha proseguito con un messaggio universale: “Una casa amorevole ci insegna in ultima analisi come amare e come prenderci cura degli altri, ma ogni ambiente ha il potenziale per plasmare i nostri cuori. Ognuno di voi interagisce con il proprio ambiente: una casa, una famiglia, un'azienda, una forza lavoro, una comunità. Questi sono gli ecosistemi che voi stessi contribuite a tessere. Immaginate un mondo in cui ognuno di questi ambienti fosse costruito dando valore al tempo e alla tenerezza tanto quanto alla produttività e al successo. Come leader aziendali, vi troverete ad affrontare la sfida quotidiana di trovare l'equilibrio tra redditività e impatto positivo. Ma le due cose non sono, e non dovrebbero essere, incompatibili”.