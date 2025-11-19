© Tgcom24
La principessa ha invitato i leader aziendali a dare priorità a "tempo e tenerezza" anziché a profitto e successo
Dopo due anni, Kate Middleton è tornata a prendere la parola in pubblico con un discorso che ha emozionato. Nel suo primo intervento pubblico dalla diagnosi di cancro ricevuta all’inizio del 2024, la principessa ha lanciato un messaggio forte e chiaro ai leader aziendali, chiedendo di mettere al centro “tempo e tenerezza” più che i soli obiettivi economici. Durante il suo intervento, ha anche ringraziato il team che le è stato vicino nei mesi più duri della sua vita.
Alla sua prima uscita pubblica, la principessa ha sfoggiato un elegante tailleur grigio tortora abbinato a una camicetta bianca con volant, impreziosendo l’outfit con dettagli scintillanti, elegante e sobria come da tradizione reale. A catturare l’attenzione sono stati i gioielli: ben quattro anelli, tra cui la fede nuziale in oro gallese, un anello eternity tempestato di pietre preziose e il celebre anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti appartenuto a Lady Diana. A completare il look, un’ulteriore fede eternity interamente ricoperta di diamanti.
La futura regina ha scelto la cornice della City di Londra per il suo ritorno davanti al pubblico: un vertice d’alto livello organizzato dal Centre for Early Childhood della Royal Foundation, nato per sensibilizzare le aziende sul valore degli investimenti a favore dei bambini e delle famiglie. Parlando ai presenti, Kate ha messo al centro l’importanza dell’amore, definendolo “il filo invisibile” che accompagna ogni bambino nella crescita e che “diventa il fondamento, il tessuto stesso della resilienza e dell'appartenenza”.
Poi ha proseguito con un messaggio universale: “Una casa amorevole ci insegna in ultima analisi come amare e come prenderci cura degli altri, ma ogni ambiente ha il potenziale per plasmare i nostri cuori. Ognuno di voi interagisce con il proprio ambiente: una casa, una famiglia, un'azienda, una forza lavoro, una comunità. Questi sono gli ecosistemi che voi stessi contribuite a tessere. Immaginate un mondo in cui ognuno di questi ambienti fosse costruito dando valore al tempo e alla tenerezza tanto quanto alla produttività e al successo. Come leader aziendali, vi troverete ad affrontare la sfida quotidiana di trovare l'equilibrio tra redditività e impatto positivo. Ma le due cose non sono, e non dovrebbero essere, incompatibili”.
