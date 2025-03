la settimana delle stelle

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno ufficializzato la loro storia postando foto dalle Maldive. Se loro sono felici, pare invece ci sia maretta tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: secondo alcune voci i due sarebbero separati in casa, ma non ci sono conferme. Chi toglie ogni dubbio sulla situazione sentimentale è Walter Ricci che racconta la fine della relazione con Arisa e spiega i motivi dell'addio. Innamorati e affiatati, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il primo compleanno e il battesimo delle figlie. Celebra anche Karlie Kloss in attesa del terzo bebè. Ignazio Moser invece smentisce le voci che volevano Cecilia Rodriguez incinta: la cicogna dovrà aspettare ancora.