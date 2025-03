Karlie Kloss è un ex angelo di Victoria's Secret, una delle modelle più apprezzate sin da quando a 20 anni sfilava sulle passerelle di mezzo mondo. La Kloss sta Joshua Kushner dal 2012 e nel 2018 si sono sposati. "Ho incontrato, sposato e sono follemente innamorata della mia anima gemella. Lui è il mio partner di vita, è il mio migliore amico, è la mia metà. Non pensavo di poter amare qualcuno così come amo lui, mi sento come se fossi cresciuta con lui – raccontava in una vecchia intervista la Kloss – L'ho incontrato quando avevo 19 anni e penso di essere cresciuta molto da allora e con lui continuo a farlo". Già mamma di due bambini Karlie Kloss della maternità ha detto: “È l'esperienza più bella della mia vita. Voglio dire, forse sono gli ormoni, ma mi dà la gioia più grande ogni singolo giorno svegliarmi e avere questi due piccoli deliziosi esseri umani che amo così tanto”. In tre sarà ancora meglio.