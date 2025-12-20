la settimana delle stelle

Dalle voci di rottura per Morata e Campello al grave lutto che ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo
Settimana intensa nel mondo dello showbiz tra dolore, amori in bilico e confessioni. Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un grave lutto, mentre Francesco Totti si concede una vacanza anticipata con la famiglia sulle Dolomiti. Voci insistenti su una possibile rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata. Andrea Delogu viene sorpresa mentre bacia un uomo sotto casa, mentre Georgina Rodriguez commenta l’anello ricevuto da Ronaldo: “Il minimo che potesse fare”. Infine, riflettori su Belen Rodriguez: la famiglia, preoccupata, vorrebbe riportarla in Argentina.