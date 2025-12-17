Andrea Delogu single? Guarda chi bacia sotto casa

Non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto con Alessandro Marziali
© Chi
Andrea Delogu torna al centro del gossip e questa volta le immagini parlano chiaro. Dopo settimane passate a smentire un presunto flirt con il ballerino Nikita Perotti, la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale “Chi” mentre scambia un bacio appassionato sotto casa con un uomo che non è il suo maestro di ballo. Il suo nome è Alessandro Marziali e lo scatto esclusivo riaccende i riflettori sulla vita privata di Andrea.
Negli ultimi mesi Andrea Delogu è stata una delle protagoniste più chiacchierate del gossip italiano. Dopo la fine della relazione con l’ex Luigi Bruno, annunciata pubblicamente qualche tempo fa, la conduttrice sembrava concentrata solo sul lavoro. Tuttavia, la sua crescente intesa con Nikita Perotti aveva alimentato numerose indiscrezioni su una possibile storia d’amore.
Voci che la stessa Delogu ha sempre respinto con decisione. Tanto che la conduttrice aveva scelto di intervenire direttamente sui social, pubblicando un post per chiarire la natura del rapporto con il ballerino, spiegando che tra loro non c’era alcuna relazione sentimentale, pur sottolineando un legame profondo e speciale. Un rapporto che lei stessa ha definito come parte della sua "famiglia allargata". "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro" aveva detto.
Eppure, secondo le ultime rivelazioni, Andrea Delogu, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare un gravissimo lutto, non sarebbe affatto sola. A suggerirlo sono le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, che la immortalano mentre bacia sotto casa Alessandro Marziali. Stando al magazine, i due avrebbero trascorso la serata insieme tra una cena fuori e una passeggiata con il cane di lui, per poi salutarsi con effusioni prima di rientrare separatamente nelle rispettive abitazioni.
Di Alessandro Marziali si sa pochissimo: età e origini restano sconosciute e anche il suo profilo Instagram è privato. Secondo quanto riportato da “Chi”, avrebbe uno stile di vita molto internazionale, muovendosi spesso tra mete esclusive. Il settimanale racconta infatti che "spazia fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar" e che sul suo profilo social sarebbero presenti numerose foto insieme alla madre.