Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"

L'attrice sceglie il primo numero dell'edizione francese di "Time" per la copertina e per parlare nelle pagine interne di corpo e malattia
Ha scelto il primo numero di Time France Angelina Jolie per mostrare per la prima volta - senza filtri - le cicatrici della mastectomia preventiva alla quale si è sottoposta nel 2013. E lo ha fatto consapevolmente. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziona sempre vedere altre donne condividere le loro", afferma l'attrice 50enne. "Ho voluto unirmi a loro, - ha spiegato, - sapendo che Time France avrebbe diffuso informazioni sulla salute del seno, sulla prevenzione e sulla conoscenza del cancro al seno".
L'attrice, in copertina, appare con un ampio maglione nero e la mano sinistra sul seno destro a svelare i segni dell'intervento. All'interno della rivista, poi, un ampio servizio fotografico e l'intervista in cui la star di Hollywood parla a tutto campo di corpo, malattia, maternità e impegno umanitario. "La vita è più forte, il coraggio si condivide", è il suo messaggio sulla prevenzione.