Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"

Ha scelto il primo numero di Time France Angelina Jolie per mostrare per la prima volta - senza filtri - le cicatrici della mastectomia preventiva alla quale si è sottoposta nel 2013. E lo ha fatto consapevolmente. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziona sempre vedere altre donne condividere le loro", afferma l'attrice 50enne. "Ho voluto unirmi a loro, - ha spiegato, - sapendo che Time France avrebbe diffuso informazioni sulla salute del seno, sulla prevenzione e sulla conoscenza del cancro al seno".