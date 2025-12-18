Kate e William sorridenti in foto con i figli per gli auguri di Natale

Il nuovo ritratto di famiglia pubblicato sui social dai principi di Galles
Sorridenti, abbracciati e seduti su un prato fiorito. È il nuovo ritratto di famiglia per le festività natalizie pubblicato sui social dai principi di Galles, l'erede al trono William e la consorte Kate, in cui si vede la coppia coi tre figli, George, Charlotte e Louis. "Auguriamo a tutti un felice Natale", si legge nel breve messaggio che accompagna l'immagine scattata dal fotografo Josh Shinner nel Norfolk ad aprile.
L'anno scorso, la coppia aveva pubblicato un biglietto di auguri natalizio con un significato molto personale, utilizzando un'immagine tratta dal toccante video con cui Kate aveva annunciato la fine della chemioterapia dopo la diagnosi di cancro. Ben diversa la situazione quest'anno, con la principessa tornata a un'agenda di impegni selezionati in seguito alla remissione della malattia. Inoltre, per la famiglia reale altre buone notizie si sono aggiunte col recente annuncio televisivo di re Carlo che potrà ridurre le cure per il cancro diagnosticatogli all'inizio del 2024 a fronte del successo delle terapie.
I principi di Galles coi figli trascorreranno come d'abitudine il giorno di Natale insieme al sovrano, alla regina Camilla e al resto dei Windsor a Sandringham, nel Norfolk.