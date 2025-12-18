Kate e William sorridenti in foto con i figli per gli auguri di Natale

Sorridenti, abbracciati e seduti su un prato fiorito. È il nuovo ritratto di famiglia per le festività natalizie pubblicato sui social dai principi di Galles, l'erede al trono William e la consorte Kate, in cui si vede la coppia coi tre figli, George, Charlotte e Louis. "Auguriamo a tutti un felice Natale", si legge nel breve messaggio che accompagna l'immagine scattata dal fotografo Josh Shinner nel Norfolk ad aprile.