la settimana delle stelle

Chiara Ferragni pare aver ritrovato la sintonia con Giovanni Tronchetti Provera (anche se c'è chi dice che i due non si erano mai allontanati). Mentre vengono avvistati in montagna insieme, Fedez debutta sui social con la nuova fidanzata: semplice coincidenza o una mossa meditata? Quando un matrimonio finisce però non è detto che ci si faccia la guerra: è il caso di Eros Ramazzotti, che con le sue ex mogli ci è andato in vacanza. Anche Laetitia Casta e Louis Garrel si sono separati, ma pare siano intenzionati a mantenere un equilibrio per il bene del figlio. Bianca Guaccero ha smentito le voci di crisi con Giovanni Pernice, e pure tra Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos fila tutto liscio tanto che si parla di nozze. L'amore va a gonfie vele anche per Ilary Blasi e Bastian Muller, paparazzati in vacanza in barca con i figli di lei.