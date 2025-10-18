Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
7GOSSIP

La settimana delle stelle

Dalla nascita pretermine della figlia di Francesca Chillemi al parto indotto di Cecilia Rodriguez

18 Ott 2025 - 07:00
© Tgcom24

© Tgcom24

E’ stata una settimana di fiocchi rosa per il mondo del gossip. Non solo Giulia De Lellis è tornata a casa con Priscilla, la bimba avuta da Tony Effe, ma sono nate anche la figlia di Francesca Chillemi, venuta al mondo prima del previsto, quella di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi e quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo un lungo parto indotto. Ma anche Michelle Comi è diventata mamma adottando a distanza un bambino senegalese. Amore nell’aria per Stephan El Shaarawy che ha fatto la proposta alla fidanzata con un maxi-anello, mentre nel mirino dei paparazzi è finito il primo bacio tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo.

Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser racconta il parto indotto

1 di 12
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Tony Effe a casa con Giulia De Lellis, che amore di papà con la piccola Priscilla

1 di 8
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

la settimana delle stelle
gossip

Sullo stesso tema