la settimana delle stelle

E’ stata una settimana di fiocchi rosa per il mondo del gossip. Non solo Giulia De Lellis è tornata a casa con Priscilla, la bimba avuta da Tony Effe, ma sono nate anche la figlia di Francesca Chillemi, venuta al mondo prima del previsto, quella di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi e quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo un lungo parto indotto. Ma anche Michelle Comi è diventata mamma adottando a distanza un bambino senegalese. Amore nell’aria per Stephan El Shaarawy che ha fatto la proposta alla fidanzata con un maxi-anello, mentre nel mirino dei paparazzi è finito il primo bacio tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo.