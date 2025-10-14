Beatrice Borromeo mamma tris: è nata Bianca Carolina Marta

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi rappresentano una delle coppie più affascinanti tra i monegaschi e non solo. La loro storia d’amore è iniziata nel 2008. Il primo incontro a una festa: lei giornalista appartenente all’antica e nobile famiglia Borromeo, lui, imprenditore e velista, figlio della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Dopo sette anni di relazione, nel 2015 celebrano il loro matrimonio con due cerimonie da sogno: la prima, civile, nel Palazzo dei Principi di Monaco; la seconda, religiosa, sulle suggestive Isole Borromee, proprietà della famiglia di Beatrice sul Lago Maggiore. Il primogenito della coppia Stefano Ercole Carlo è nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert nel 2018.