Beatrice Borromeo mamma tris: è nata Bianca Carolina Marta

Beatrice Borromeo in dolce attesa, il terzo figlio da Pierre Casiraghi sarà femmina
Dopo due maschi, Stefano e Francesco, la coppia ha avuto una femminuccia
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. La coppia, come per la gravidanza, ha mantenuto stretto riserbo, senza pubblicare messaggi social. A riportare la notizia è “Paris Match” che annuncia che dopo due maschi, Stefano e Francesco, è arrivata Bianca Carolina Marta.
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno chiamato la loro bambina Bianca Carolina Marta per dare omaggio a donne che hanno significato molto nella loro vita: in onore della nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco e della bisnonna materna Marta Marzotto. Per Carolina si tratta dell’ottava nipote.
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi rappresentano una delle coppie più affascinanti tra i monegaschi e non solo. La loro storia d’amore è iniziata nel 2008. Il primo incontro a una festa: lei giornalista appartenente all’antica e nobile famiglia Borromeo, lui, imprenditore e velista, figlio della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Dopo sette anni di relazione, nel 2015 celebrano il loro matrimonio con due cerimonie da sogno: la prima, civile, nel Palazzo dei Principi di Monaco; la seconda, religiosa, sulle suggestive Isole Borromee, proprietà della famiglia di Beatrice sul Lago Maggiore. Il primogenito della coppia Stefano Ercole Carlo è nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert nel 2018.
