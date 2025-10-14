Logo Tgcom24
Posa con la figlia

Tony Effe a casa con Giulia De Lellis, che amore di papà con la piccola Priscilla

Il rapper coccola la piccolina e la bacia teneramente

14 Ott 2025 - 11:16
tony effe
giulia de lellis
gossip