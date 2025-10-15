Michelle Comi è diventata mamma, ecco Momo

L'influencer racconta sui social di avere adottato a distanza un bambino senegalese
Dopo aver annunciato sui social il suo desiderio di maternità, Michelle Comi annuncia l'arrivo nella sua vita di Momo. L'influencer ha adottato a distanza un bambino senegalese, e hai follower ha mostrato le immagini del piccolo raccontando la sua storia. "E' mio figlio", dice, spiegando di sentirsi una persona molto fortunata: "Ho sempre avuto un tetto sopra la testa e un piatto caldo in tavola e so che in molti posti del mondo non è così", racconta. Insomma, stavolta la provocazione aveva alle spalle un intento nobile.
"Benvenuto in famiglia piccolo Momo", ha scritto Michelle Comi su Instagram a corredo del video in cui spiega la sua scelta. "Cambierò la sua vita a partire dall'istruzione, al cibo, ai vestiti, a tutte le possibilità che adesso non ha". E aggiunge: "Non farò assolutamente nomi di associazioni o cose varie perché non voglio lucrare su nulla di tutto ciò, ma vi dimostrerò tutto quanto". L'influencer gli ha già mandato numerosi regali, che non vede l'ora che il bambino riceva. "Ricordatevi ragazzi di fare sempre del bene. La beneficenza è importante come è importante decidere dove farla" è il suo messaggio finale. E salutando tutti si riferisce a sé stessa come "mamma Michelle".
Circa due settimane fa, sempre tramite video social, Michelle Comi aveva parlato del suo desiderio di maternità. "Sto per diventare mamma", aveva detto. "Non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", aveva spiegato ricollegando la nascita della sua esigenza al lutto per la perdita del cane. "Per me è stato come perdere un membro della mia famiglia e sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata" aveva spiegato. ho capito il vero valore della famiglia, quindi non so se sono pronta al 100% ad affrontare una situazione del genere. "Non so che cosa succederà, ma so che è la scelta giusta per me in questo momento" aveva aggiunto, lasciando i follower nel dubbio sulle sue intenzioni effettive. Molti erano scettici, invece alla fine è arrivato Momo.