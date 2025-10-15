Michelle Comi è diventata mamma, ecco Momo

Circa due settimane fa, sempre tramite video social, Michelle Comi aveva parlato del suo desiderio di maternità. "Sto per diventare mamma", aveva detto. "Non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", aveva spiegato ricollegando la nascita della sua esigenza al lutto per la perdita del cane. "Per me è stato come perdere un membro della mia famiglia e sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata" aveva spiegato. ho capito il vero valore della famiglia, quindi non so se sono pronta al 100% ad affrontare una situazione del genere. "Non so che cosa succederà, ma so che è la scelta giusta per me in questo momento" aveva aggiunto, lasciando i follower nel dubbio sulle sue intenzioni effettive. Molti erano scettici, invece alla fine è arrivato Momo.