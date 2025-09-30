"In questi mesi sono sparita dai social, come avrete notato, perché ho dovuto affrontare varie problematiche, tra cui un lutto" spiega Michelle Comi ai suoi fan. "Ho perso uno dei miei cagnolini, Gilda. E come sapete sono molto affezionata agli animali, quindi per me è stato come perdere un membro della mia famiglia e sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata" prosegue, mentre si asciuga le lacrime.