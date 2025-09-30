L'influencer stupisce i follower con un reel in cui dà la notizia e racconta il lutto per la morte del suo cagnolino
"Sto per diventare mamma" esordisce Michelle Comi in un reel, lasciando i follower di stucco per la notizia inaspettata. "Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", confida. Non aggiunge nient'altro a proposito di questa novità, invece si commuove raccontando il dolore per la recente perdita di uno dei suoi cani, Gilda.
"In questi mesi sono sparita dai social, come avrete notato, perché ho dovuto affrontare varie problematiche, tra cui un lutto" spiega Michelle Comi ai suoi fan. "Ho perso uno dei miei cagnolini, Gilda. E come sapete sono molto affezionata agli animali, quindi per me è stato come perdere un membro della mia famiglia e sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata" prosegue, mentre si asciuga le lacrime.
"La mia famiglia mi è stata molto vicino, questa cosa mi ha aperto molto gli occhi, ho capito il vero valore della famiglia, quindi non so se sono pronta al 100% ad affrontare una situazione del genere. Non so che cosa succederà, ma so che è la scelta giusta per me in questo momento", prosegue Michelle Comi nel suo racconto, confermando di essere pronta ad accogliere una nuova vita. "Comunque sto notando in me un cambiamento, una crescita più maturità e quindi vedrete questo nuovo lato di Michelle e vi terrò aggiornati il prima possibile. Grazie a tutti per il supporto e per la comprensione" conclude.
Michelle Comi, nota per le sue provocazioni social, anche stavolta ha saputo come stupire i suoi follower. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato una notizia simile da lei. In molti si congratulano con lei per la decisione, altri invece sono scettici e si domandano chi sia il padre o se la "maternità" annunciata non sia da riferirsi all'arrivo di un nuovo cagnolino.
