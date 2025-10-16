Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 12
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Clara Isabel è nata il 15 ottobre

Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser racconta il parto indotto

Clara Isabel non voleva saperne di uscire, così l’ostetrica ha utilizzato qualche espediente

16 Ott 2025 - 10:00
12 foto
cecilia rodriguez
ignazio moser
gossip