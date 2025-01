la settimana delle stelle

Giulia Salemi è diventata mamma, Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno con Tony Effe, Chiara Ferragni si è scatenata a una festa con Tronchetti Provera, Loris Karius è andato in Germania lasciando la casa di Diletta Leotta, mentre Raimondo Todaro e Francesca Tocca mandano segnali di crisi. Ma non solo. Chiara Ferragni e China Suarez sono in dolce attesa? L’influencer e la modella spiegano la verità.