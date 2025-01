Del resto, Chiara Ferragni, che non è incinta di Tronchetti Provera, non avrebbe perso per nulla al mondo la festa di compleanno di Filippo Fiora, suo storico amico sin dai tempi del liceo. “Ci siamo conosciuti il nostro primo giorno di scuola superiore 24 anni fa e da allora siamo inseparabili – ha scritto in un post l’influencer dedicato a Fiora - Alla mia migliore amica, colei che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto io conosca me stessa, quella su cui posso sempre contare. Ti voglio un mondo di bene”. Ma la Ferragni ricorda anche che Fiora ha curato il design del suo appartamento milanese: “Ha progettato la mia casa ed è il miglior architetto, sono così orgogliosa di te. Grazie per aver condiviso la vita con me e non vedo l'ora di avere tutte le prossime avventure insieme”.