la settimana delle stelle

Diletta Leotta ed Elodie sono amiche per la pelle e insieme condividono sui social scatti provocanti in cui sfoggiano fisico e sensualità. Anche Diva Cassel ha sex appeal da vendere e lo dimostra durante la vacanza tropicale con il fidanzato Saul Nanni. I due sono innamoratissimi, e lo stesso vale per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera paparazzati a St. Moritz. Chi si è amato tanto e adesso non più sono Wanda Nara e Mauro Icardi: lui ha raggiunto Milano (con la nuova fiamma) per l'udienza di divorzio ma la showgirl non si è presentata. Certo i rapporti con gli ex non sono sempre facili, come sa bene Ambra Angiolini che definisce i suoi "casi umani".