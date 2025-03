Anche la stampa britannica scrive che il matrimonio della principessa Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi sarebbe in crisi, nonostante la recente nascita della piccola Athena. Il conte di origini italiane viaggia moltissimo per lavoro (dirige una società immobiliare) e Beatrice resta spesso da sola a casa con le due figlie Sienna, 3 anni, e Athena. Si sospetta anche un tradimento di Edoardo, visto che in passato – proprio quando ha conosciuto la principessa – stava con Dara Huang, dalla cui relazione è nato il primogenito del conte, Wolfie, 8 anni.