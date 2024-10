Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo royal baby

Beatrice di York è incinta del suo secondo bebè dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Lo ha annunciato Buckingham Palace con un comunicato diffuso sui social: "Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l'inizio della primavera; un fratellino per Wolfie (avuto dall'imprenditore con la ex moglie Dara Huang, ndr), di otto anni, e Sienna, di tre). Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia". Non è stato rivelato, come da tradizione della royal family, se in arrivo c'è un maschietto o una femminuccia.