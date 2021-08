Beatrice di York compie 33 anni, su Instagram il messaggio di auguri (e d'amore) del marito

Beatrice di York compie 33 anni e il marito Edoardo Mapelli Mozzi approfitta dell'occasione per pubblicare sui social un raro scatto di coppia. Riservati e attenti alla privacy come sono, non si concedono spesso ai follower ma la ricorrenza metita uno strappo alla regola. E così l'imprenditore scrive: "Buon compleanno amore mio. Ti amo con tutto il cuore" a corredo di una foto che li vede abbracciati e sorridenti in riva al mare.

Beatrice ed Edo diventeranno presto genitori del loro primo figlio: la principessa di York è in attesa di un bebè che nascerà in autunno. Per la sua prima (ed unica) apparizione pubblica con il pancione, la futura mamma aveva scelto lo scorso luglio gli spalti di Wimbledon, dove era apparsa raggiante fasciata in un abito bianco a pois neri.

Beatrice ed Edoardo si conoscono sin dall'infanzia. Il loro amore è nato piano piano, ma ora l'uno accanto all'altro sono al settimo cielo. Per celebrare il loro primo anniversario di nozze, l'imprenditore aveva condiviso un altro scatto romantico insieme alla moglie. In quell'occasione aveva scritto: "Non posso credere che sia passato 1 anno. Ogni secondo di ogni giorno da allora è stato così pieno di gioia, felicità, risate e amore. Sei la persona più gentile, più bella e più bella del mondo. Grazie mia cara per ogni secondo".

