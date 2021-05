La principessa Beatrice di York è incinta: nuovo royal baby in arrivo

La principessa Beatrice di York è in dolce attesa. Lei e il marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, diventeranno genitori in autunno. L’annuncio è arrivato sui social della figlia di Sarah Ferguson e del duca Andrea. La sorella Eugenia è diventata mamma del suo primogenito lo scorso febbraio. La Regina Elisabetta ha saputo la notizia e si è detta felicissima dell’arrivo di un nuovo royal baby.

La coppia si è sposata a luglio dello scorso anno, dopo aver rimandato le nozze la prima volta a causa della pandemia e aver dovuto ridimensionare la festa per il coronavirus. Poi però non ha perso tempo e ora annuncia con grande gioia l’arrivo del primo figlio. Per far sapere al mondo che diventeranno genitori, Beatrice ed Edoardo hanno scelto proprio uno scatto del loro matrimonio in cui appaiono più raggianti che mai, con l’imprenditore che guarda innamorato la sua principessa e insieme si tengono le mani.



Anche la sorella di Beatrice, Eugenia è diventata mamma da pochi mesi e Sarah Ferguson si prepara a diventare nonna per la seconda volta in poco tempo. L’arrivo del bebè, infatti, è previsto per l’autunno.

