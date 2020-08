Si sono sposati il 19 luglio senza preavviso e in gran segreto, dopo una lunga serie di intoppi. Ora per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi è arrivato il momento di godersi la luna di miele. L'Italia, terra natale di lui, è stata la loro meta d'elezione per qualche giorno di relax. Il settimanale Chi pubblica, in esclusiva mondiale nel numero in edicola il 19 agosto, le foto della coppia a mollo nelle acque limpide della Costiera Amalfitana insieme a Christopher, il figlio che l'imprenditore ha avuto da una precedente relazione.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, luna di miele (a tre) in Costiera Amalfitana Chi 1 di 14 Chi 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 Instagram 14 di 14 IPA 10 di 14 Instagram 11 di 14 instagram 12 di 14 Beatrice di York ipa 13 di 14 Beatrice di York IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Nozze in forma privata per la principessa Beatrice: ha sposato in gran segreto Edoardo Mapelli Mozzi

I novelli sposi si sono concessi qualche giorno ad Amalfi insieme al piccolo Wolfie, così viene chiamato in famiglia il figlio di 4 anni che Mapelli Mozzi ha avuto dall'architetto Dara Huang. Non è, in realtà, la prima volta che Beatrice ed Edoardo raggiungono la Costiera amalfitana per una fuga romantica. Lo scorso anno fecero lo stesso, fermandosi a Positano: fu proprio lì, a quanto si narra, che il bel conte italiano chiese la mano della principessa.

LEGGI ANCHE > La principessa Beatrice e il suo matrimonio segreto all'insegna del riciclo

La principessa di York e suo marito hanno alloggiato in un hotel esclusivo, meta prediletta di tanti vip, insieme al bambino e alla babysitter. Poi sono ripartiti verso una destinazione ignota: si pensa alla Costa Azzurra, dove risiede il papà di lui e dove hanno già trascorso qualche giorno subito dopo le nozze, oppure qualche isolotto sperduto nei Caraibi. La luna di miele è solo all'inizio...

Potrebbe interessarti anche: