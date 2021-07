Beatrice di York, prima uscita pubblica con il pancione

Tra pochi mesi sarà mamma per la prima volta ed ha aspettato che il pancione fosse già bello grosso per sfoggiarlo in pubblico. Beatrice di York ha scelto gli spalti di Wimbledon per il debutto ufficiale da futura mamma, radiosa come non mai insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi e fasciata in un elegante abito a pois.

Beatrice ha annunciato la sua prima gravidanza il 19 maggio, giorno del secondo anniversario di nozze di Harry e Meghan. Una data apparentemente non scelta a caso: in molti ci hanno visto una ripicca, dato che i Sussex avevano annunciato di essere in attesa di Archie nel giorno delle nozze di Eugenia. Da allora la figlia di Sarah Ferguson non aveva mai mostrato in pubblico le forme della gravidanza, fatta eccezione per il funerale del principe Filippo, durante il quale si era però coperta con un cappotto nero che lasciava solo intuire la pancia rotonda.

A Wimbledon per assistere a una partita di tennis dalla tribuna reale, la principessa di York ha abbandonato ogni pudore mostrandosi radiosa e frizzante con il pancione fasciato in un abito a pois bianco e nero. Con lei il suo Edo, anche lui al settimo cielo all'idea di avere presto un altro figlio dopo Wolfie, nato dalla relazione con la sua ex, Dara Huang.

Beatrice ed Edoardo si sono sposati in gran segreto in piena pandemia, e anche sul nascituro mantengono il riserbo più assoluto. Non si sa ancora se il bebè sarà maschio o femmina, né la data prevista per il parto. Il piccolo non erediterà alcun titolo nobiliare dalla mamma, a meno che non intervenga la Regina Elisabetta offrendone uno in dono, ma prenderà dal padre quello di conte.

