La principessa Beatrice è diventata mamma di una bambina

Ancora un Royal Baby, seppure piuttosto indietro nella linea di successione al trono britannico, in casa Windsor. La principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha dato infatti alla luce una bambina: il parto è avvenuto sabato sera in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene.