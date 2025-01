Beatrice di York e Edoardo Mapelli sono diventati genitori bis: è nata la secondogenita

In un tenero post su Instagram, postato da Buckingham Palace, che mostra la piccola avvolta in una copertina rosa che le copre il volto, si legge: 'Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l'arrivo sano e salvo della loro figlia, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nata mercoledì 22 gennaio alle 12:57. La bambina è nata col peso di 4 libbre e 5 once. Il re, la regina e gli altri membri della famiglia reale sono stati tutti informati e sono lieti della notizia. La principessa Beatrice e il signor Mapelli Mozzi desiderano ringraziare tutto il personale dell'ospedale per le loro meravigliose cure. Sua Altezza Reale e sua figlia stanno bene e stanno bene, e la famiglia si diverte a trascorrere del tempo insieme ai fratelli maggiori di Atena, Wolfie (avuto dall'imprenditore con la ex moglie Dara Huang, ndr) e Sienna di otto anni, e Sienna, di tre.