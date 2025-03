Deva Cassel e Saul Nanni in vacanza, fuga romantica ed esotica

Deva Cassel è la primogenita di Monica Bellucci, 60 anni, che ora fa coppia con Tim Burton, e del suo ex Vincent Cassel, la cui nuova fidanzata è Nara Baptista. Ha vissuto in Italia, poi a Parigi, in Brasile, a Londra e in Portogallo. In Sicilia ha trovato l’amore. “Mi sono fidanzata con Saul Nanni sul set - ha detto Deva - Ho trovato un amore vero. Sono stata io la prima a mandare un messaggio, per dire: ‘Dai, andiamo a bere una cosa, facciamoci una cena, dobbiamo imparare a conoscerci, staremo sei mesi assieme, sarebbe carino creare un piccolo rapporto di amicizia, no?’. Tutto è nato piano piano, in modo molto graduale, lento, naturale. Ma può immaginare quanto sia bello iniziare una storia incontrandosi vestiti da principe e principessa?”.