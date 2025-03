Deva Cassel è figlia ventenne di Monica Bellucci, 60 anni, che ora fa coppia con Tim Burton, e del suo ex Vincent Cassel, la cui nuova fidanzata è Nara Baptista. Ha vissuto in Italia, poi a Parigi, in Brasile, a Londra e in Portogallo. In Sicilia ha trovato l’amore. “Mi sono fidanzata con Saul Nanni sul set” ha detto Deva, ospite insieme alla collega Benedetta Porcaroli da Alessandro Cattelan. “Alla mia festa di compleanno a Palermo sono spariti per 4 ore io non capivo” ricorda la Porcaroli. “Siamo stati abbastanza bravi a tenerlo nascosto, le persone hanno iniziato a capirlo un po’ dopo – ha continuato a raccontare Deva - Per me era importante creare un legame con un attore col quale dovevo fare quasi tutte le mie scene e poi piano piano abbiamo creato un’amicizia molto bella. Dopo io sono tornata a Parigi e mi mancava, ci mandavamo messaggi, qualche chiamata. E poi quando sono tornata in Sicilia, c’era il compleanno di Benedetta e siamo spariti”. “Si sono palesati alla torta e lì ho capito” ha concluso la Porcaroli.