Pare che l'attore 56enne abbia perso la testa per la bellissima Narah Baptista , modella 27enne di origine australiana e brasiliana. Curve sinuose, lunghissimi ricci neri, occhi scuri e intensi: la somiglianza tra la nuova fiamma e la ex moglie è impressionante.

Leggi Anche Vincent Cassel e Tina Kunakey al capolinea, ecco gli indizi social

Il gossip francese lo ipotizzava da settimane, ma alcune storie social postate da Vincent Cassel e da Narah Baptista sembrano confermare la loro relazione. Per ora nessuna dichiarazione o effusioni pubbliche inequivocabili, solo scambi che arrivano dopo rumor già insistenti. La modella ha pubblicato una foto dell'attore, che lui ha ricondiviso, con una emoji con gli occhi a forma di cuoricino. Insieme hanno partecipato a un evento a Rio De Janeiro e i video di loro due che si scatenano l'uno accanto all'altra, sono finite su Instagram. Sempre sui social, lei ha scritto in spagnolo postando una serie di selfie: "La tua". Lui ha replicato in portoghese: "Il tuo". E poi un avvistamento per la presunta coppia, durante una serata mondana insieme ad altre persone.





Chi è Narah Baptista Narah Baptista ha 27 anni – 29 in meno di Vincent Cassel – ed è nata in Brasile. Ha vissuto per un periodo in Australia dove ha iniziato la sua carriera di modella, partecipando a Miss Universo per rappresentare il Paese. È una grande appassionata di sport: ama correre sulla spiaggia e ballare, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice.

Leggi Anche Tina Kunakey e Vincent Cassel, baci irresistibili nella notte parigina