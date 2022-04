Tina Kunakey e Vincent Cassel, baci irresistibili nella notte parigina

A Parigi, durante un party esclusivo, si sono lasciati andare alla passione scambiandosi baci travolgenti, documentati anche via social. La modella era bellissima e sexy come sempre, nel suo abito di pizzo nero dalla scollatura profonda: suo marito si è dimostrato ancora una volta pazzo di lei e insieme hanno fatto faville.

La serata parigina è stata bollente e tra balli sexy ed effusioni hot Tina e Vincent sono stati i protagonisti del party. Sposati da 4 anni sono una coppia affiatata e innamoratissima e gli scambi romantici in pubblico non si contano più. Vengono immortalati sempre mano nella mano, postano sui social dediche romantiche e condividono foto all'insegna della passione.

Anche a Venezia, dove sono stati paparazzati a bordo di un motoscafo, hanno dato prova di grande feeling. In laguna per la Biennale d'arte non si sono fatti mancare coccole ed effusioni. Insieme ridono poi lei appoggia la testa sulla spalla del marito con dolcezza: davvero una coppia perfetta.

