Tina Kunakey, festa di compleanno con la figlia di Monica Bellucci

La moglie di Vincent Cassel ha festeggiato in grande stile tra balli sfrenati e candeline. In mezzo a tanti ospiti ce n'era una davvero speciale: Deva Cassel , la prima delle figlie che suo marito ha avuto da Monica Bellucci . Le due ragazze hanno posato l'una accanto all'altra per la loro prima foto pubblica di coppia, a testimonianza che nella loro famiglia allargata regna l'amore.

Le solite malelingue sostenevano che tra le figlie nate dal primo matrimonio di Cassel e la sua nuova famiglia non corresse buon sangue. E' bastato uno scatto di Tina e Deva per zittirle tutte. La festeggiata è bellissima con i capelli selvaggi e l'abito luccicante verde e la figlia di Monica non è da meno, con quel viso allo stesso tempo dolce e malizioso che ricorda tanto quello di sua madre.

Il matrimonio tra Cassel e la Bellucci è stato archiviato nel 2013 dopo 14 anni, due figlie (Deva di 17 anni e Léonie di 11) e tanta passione. Mentre l'attrice italiana è ufficialmente single (dopo la fine della relazione con Nicolas Lefebvre), il suo ex marito ha iniziato una nuova vita accanto alla Kounakey. Si sono sposati a Biarritz con una cerimonia semplice e discreta nel 2018 e ora sono più felici che mai in Brasile (dove vivono per la maggior parte del tempo) con la loro figlia Amazonie. C'era anche lui al party di compleanno di Tina e la loro complicità era alle stelle.

"Oggi è il compleanno della mia signora, la mia briciola, la mia vita, la mia queen, la mia partner in crime, il mio amore, mia moglie, Tina, ti amo fino alle stelle e la luna", aveva scritto Cassel qualche giorno fa per festeggiare il compleanno di sua moglie sui social.

