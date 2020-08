Tina Kunakey distesa nella grotta mostra il fondoschiena e fa ingelosire Cassel

Tina Kunakey in vacanza a Capri lascia tutti senza fiato. Posa per uno scatto social distesa in una grotta con il lato B in primo piano. Poi come Venere emerge dalle acque e in bikini nero è più sexy che mai. I commenti si sprecano e il marito Vincent Cassel fa il geloso: "Torna subito a casa" le scrive. "Arrivo amore mio" lo rassicura lei sorniona.

La Kunakey e Cassel hanno festeggiato da poco il secondo anniversario di nozze. Per l'occasione l'affascinante attore si è tatuato sul braccio destro una Betty Boop in versione afro: la stessa immagine che la moglie usa come avatar su Instagram. Nonostante i 31 anni di differenza si amano alla follia e non perdono occasione di dichiararselo via social.

Ora che lei è partita per Capri a causa di impegni di lavoro, Vincent già sente la nostalgia della sua esplosiva Tina. Può consolarsi con gli scatti provocanti che lei posta sui social. In bikini o con abiti seducenti, sfoggia curve da dieci e lode. Il suo corpo sinuoso fa perdere la testa ai follower che commentano incantati: "Sei una dea", "Sei un angelo", "Bellissima"... ma tanto lei è tutta per Cassel.

