Vincent Cassel e Tina Kunakey a Rio, passione bollente

Il 19 aprile la loro bimba compirà un anno, intanto loro sembrano sempre in luna di miele. Vincent Cassell e Tina Kunakey si rilassano in Brasile tra sport d’acqua e passione bollente, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Lui, 58 anni, padre di tre figlie, di cui le prime due avute da Monica Bellucci, ha scelto di vivere in Francia con Tina, 22 anni, modella dal fisico prorompente e dalla bellezza travolgente.