Il nuovo tatuaggio di Vincent Cassel è una dedica d'amore alla sua Tina Kunakey

Vincent Cassel celebra il secondo anniversario del matrimonio con la modella Tina Kunakey con una dedica d'amore speciale. Su Instagram l'attore si è fatto immortalare con un’affascinante Betty Boop in versione afro tatuata sul braccio. E' la stessa immagine che la moglie usa come avatar su Instagram.

La fotografia che vede Cassel in gita in barca è stato scattata tra le acque di Saint-Jean-de-Luz. Proprio su quelle spiagge l’attore francese ha conosciuto per caso la giovane modella nel 2015 e il 24 agosto 2018 i due si sono scambiati il fatidico "sì" nel municipio di Bidart, sempre in zona (è a pochi chilometri da Biarritz).

A fine luglio l'attore de "L'Odio" ha scritto su Instagram "Five years counting", per festeggiare i cinque anni dal primo incontro con Tina Kunakey. I 31 anni di gap anagrafico tra loro non sono mai stati un problema e la loro relazione appare solida ed è stata suggellata dalla nascita della figlia Amazonie, venuta alla luce nell’aprile 2019.

