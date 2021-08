Deva Cassel a Venezia con il fidanzato Luca e mamma Monica Bellucci

Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 IPA 5 di 20 IPA 6 di 20 IPA 7 di 20 IPA 8 di 20 IPA 9 di 20 IPA 10 di 20 IPA 11 di 20 IPA 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Deva Cassel ha incantato Venezia. Arrivata in laguna a bordo del motoscafo dei vip innamorati “Amore” (usato per le nozze di George Clooney con Amal Alamuddin e di Alice Campello con Alvaro Morata), la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sfilato in passerella con un abito d’alta moda. Con lei oltre alla mamma attrice anche la sorella Leoni e il fidanzato modello Luca Salandra.